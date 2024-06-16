Швейцария, 16 июня, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Со временем участие в переговорах о мире на Украине примут и представители России, написал президент Чехии Пётр Павел в соцсети X по итогам «мирной» конференции в Швейцарии.

Максим Гучек/РИА Новости/БелТА

«Со временем должен наступить этап, когда за стол переговоров (по мирному урегулированию конфликта на Украине) сядут и представители России. Однако это не может произойти на условиях <…>, не уважающих право на самооборону, суверенитет и территориальную целостность», — отметил Павел.

Он добавил, что ценит тот факт, что подавляющее большинство стран-участниц поддержали итоговое коммюнике швейцарского саммита.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня документ «мирной» конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке поддержали 80 государств из 93 принимавших участие в мероприятии стран. Его не стали подписывать Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР, Таиланд и ОАЭ.

Любой заслуживающий доверия процесс по урегулированию украинского конфликта требует участия России, заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на конференции в Бюргенштоке.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в свою очередь отметил, что конференция была бы более ориентированной на результат, если бы на ней присутствовали представители России. Он добавил, что выдвинутые президентом России Владимиром Путиным мирные предложения по Украине являются проблеском надежды.

14 июня Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел заявил, что условием для начала переговоров является вывод украинских войск со всех территорий Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей. Глава государства отметил, что ВС России прекратят огонь, если Киев объявит об отказе от планов вступить в Североатлантический альянс. Одним из условий он также назвал отмену западных санкций.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко отметил в интервью ИА Регнум, что мирная инициатива Путина может вывести на завершение украинского конфликта. Депутат объяснил, что президент сформулировал реальные гарантии безопасности для Киева и условия, в основе которых отражено реальное положение дел на земле.