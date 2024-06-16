Париж, 16 июня, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Неизвестный вооружённый мужчина проник в спортзал в пригороде Парижа Боней-сюр-Марн и напал на мусульман, которые собрались отпраздновать Курбан-Байрам, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

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Прежде чем нападавшего задержали присутствовавшие в зале люди, он успел ранить одного из верующих и сотрудника мэрии. Травмы оказались лёгкими. В помещении в момент нападения находились порядка 200 человек.

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По данным полиции, предположительно, утром мужчина с пистолетом напал на пожилого человека, намереваясь забрать его продукты. Жена потерпевшего вмешалась, и обвиняемый скрылся. Правоохранители считают, что в спортзал он зашёл в попытке скрыться от преследования.

Полицейские поместили его под стражу за попытку вымогательства с применением оружия и угрозу убийством. Началось расследование.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня как минимум девять человек, включая одного ребёнка, пострадали в результате стрельбы в городе Рочестер-Хиллс в штате Мичиган в США. По предварительным данным, стрелявший приехал на место инцидента, вышел из автомобиля и произвёл не менее 28 выстрелов, после чего скрылся. Подозреваемого в стрельбе задержали недалеко от места происшествия. Сотрудники полиции предполагают, что инцидент носит случайный характер и не является терактом. Мотивы стрелявшего предстоит узнать.

В декабре 2023 года в центре столицы Чехии, в одном из зданий Карлового университета, мужчина устроил стрельбу. Жертвами нападения стали 14 человек, ранения получили 25. Стрелком оказался 24-летний студент философского факультета этого университета, которого ранее объявили в розыск по подозрению в убийстве отца в городе Кладно под Прагой.