Одинцово, Московская область, 16 июня, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Двое неизвестных устроили поножовщину на проезжей части в Одинцово Московской области. Об этом 16 июня сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Отмечается, что один из мужчин догнал оппонента и нанёс ему несколько ударов ножом. Пострадавший потерял много крови, ему оказывается помощь.

По данным канала, преступники уехали на автомобиле ВАЗ-2115, в городе введён план «Перехват».

Также сообщается, что один из очевидцев пытался преследовать нападавших и ехал за ними около 15 минут, находясь на связи с полицейскими. Однако они смогли оторваться от преследования.

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Как передавало ИА Регнум, в Московской области мужчину несколько раз ударили ножом в ходе конфликта, вспыхнувшего из-за шаурмы. Инцидент произошёл в районе станции МЦД «Нахабино». На купившего шаурму мужчину напал другой человек, пытаясь отнять еду. Он получил несколько ударов ножом в грудь и спину. Напавший на него скрылся, пострадавшего госпитализировали.