Гамбург, Германия, 16 июня, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Момент нападения мужчины с киркой на болельщиков и сотрудников полиции перед матчем Евро-2024 в Гамбурге попал на видео, его выложили в Сеть.

Кадр из видео

На кадрах видно, как правонарушитель держит в одной руке металлический инструмент, а в другой — открытую бутылку, из которой торчит кусок ткани. Он угрожал правоохранителям и пытался перебраться через установленное ими ограждение.

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Сотрудники полиции сначала применили против агрессивного мужчины перцовый баллончик, но он увернулся. В результате правоохранители выстрелили в нарушителя несколько раз, и он упал. Его госпитализировали.

Как передавало ИА Регнум, немецкая газета Bild сообщила, что 16 июня мужчина с киркой нападал на людей возле одной из главных туристических улиц Гамбурга — Репербан. Издание отметило, что также он держал в руке предмет, похожий на «коктейль Молотова».

Когда правоохранители попросили его положить на землю кирку, он сделал это, но попытался поджечь бутылку с зажигательной смесью.