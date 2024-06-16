Гамбург, Германия, 16 июня, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Сборная Нидерландов одержала победу над командой Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

TASS/Marco Steinbrenner via ZUMA Press

На 16-й минуте счёт в матче открыл польский нападающий Адам Букса. Спустя 13 минут нидерландский форвард Коди Гакпо восстановил равновесие в счёте.

Победу сборной Нидерландов принёс точный удар нападающего Ваута Вегорста на 83-й минуте.

Таким образом, сборная Нидерландов набрала три очка в группе D. 17 июня в этой группе пройдёт матч Австрия — Франция.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня сборная Испании разгромила команду Хорватии в матче первого тура группового этапа Евро-2024. Встреча завершилась со счётом 3:0. Форвард сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом, который отдал голевой пас на чемпионате Европы.

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.