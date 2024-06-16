Лондон, 16 июня, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Российская многоцелевая атомная подлодка «Архангельск» представляет большую угрозу для НАТО, сообщила британская газета Express.

РИА Новости/Пресс-служба ОАО «ПО «Севмаш»

«Есть опасения, что атомная подводная лодка <…> окажется незаметной для сил Запада», — отметил репортёр Оли Смитт.

По мнению экспертов, российская подлодка-невидимка, вооруженная гиперзвуковыми ракетами, будет представлять серьезную угрозу для военных баз НАТО, военно-морских конвоев и береговой критической инфраструктуры.

В материале также сообщается, что субмарина будет базироваться в 60 км от границы с Норвегией. Подлодка оснащена ядерными ракетами, летящими со скоростью 6670 миль в час (10 700 км/ч).

Министерство обороны сообщало, что Военно-морской флот пополнится четырьмя новыми подводными лодками, включая две подлодки «Князь Пожарский» и «Архангельск».

К-564 «Архангельск» — многоцелевая атомная подлодка 4-го поколения проекта 885М «Ясень-М». Новый корабль будет служить в составе Северного флота. Атомные подлодки проекта 885М оснащены самыми современными самонаводящимися торпедами, которые могут атаковать как подводные, так и надводные корабли.

Подлодки проекта 885М могут нести противокорабельные ракеты «Оникс», «Циркон» и «Калибр». Так «Калибры» могут поражать морские цели на расстоянии не менее 250 км и наземные цели — до 2,5 тыс. км.

Строительство подлодки началось в 2015 году на заводе «Севмаш» в Северодвинске. В 2023 году «Архангельск» спустили на воду.

Генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко 12 июня заявил, что ВМФ России в 2024 году получит атомные подлодки, которые усилят ядерную триаду страны. О каких именно подлодках идёт речь, он не уточнил.

Российское оборонное ведомство 11 июня сообщило, что АПЛ «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отработали применение высокоточного ракетного оружия в Атлантике. Удары во время военных учений наносили по целям на расстоянии более 600 км. На следующий день, 12 июня, отряд из кораблей ВМФ России прибыл на Кубу в рамках международного сотрудничества.

Президент России Владимир Путин 11 декабря 2023 года разрешил поднятие флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III». Глава государства пожелал удачи морякам и корабелам судостроительного завода «Севмаш».