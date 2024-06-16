Нерчинск, Забайкальский край, 16 июня, 2024, 17:26 — ИА Регнум. В Забайкалье кошка устроила пожар в квартире, пока хозяев не было дома. Спасать имущество и питомца пришлось сотрудникам МЧС.

МЧС России

Горела квартира в Нерчинске. Владельцы отсутствовали, а сквозь густой дым спасатели заметили лежащую без сознания кошку.

«Её вынесли на свежий воздух и привели в чувства. Огонь на 20 квадратных метрах ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Позднее сотрудники государственного пожарного надзора установили, что питомец перегрыз электропроводку, в результате чего случилось короткое замыкание. В ведомстве напомнили, что важно размещать провода так, чтобы домашние животные не могли до них добраться.

МЧС России

Как сообщало ИА Регнум, в январе голодные кошки устроили пожар в квартире в Уфе, пытаясь найти пропитание. Пять животных, исследуя комнаты, включили индукционную плиту в квартире, на которой загорелась посуда с едой. Сотрудники МЧС эвакуировали четырёх человек из подъезда. Пожар потушили.

В декабре 2023 года кошка спасла от пожара жителей пятиэтажки в Нижегородской области. Питомец по кличке Страшила разбудил своего хозяина, учуяв пожар в два часа ночи. Проснувшись, он увидел дым вокруг, открыл окна в квартире и подъезде и стал будить соседей. Избежать жертв не удалось, погибли все три жителя квартиры, где начался пожар. Как установили пожарные, возгорание началось из-за короткого замыкания, загорелся скопившийся у двери мусор.