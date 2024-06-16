Вашингтон, 16 июня, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Иранский фрегат Jamaran якобы не отреагировал на сигнал бедствия, который подавало украинское коммерческое судно Verbena после атаки на него хуситов в Аденском заливе, сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

TASS/EPA/YAHYA ARHAB

«Около 13:45 по времени Саны (совпадает с мск) экипаж сухогруза Verbena подал сигнал бедствия… Иранский фрегат Jamaran не ответил на сигнал бедствия», — указано в сообщении на официальной странице командования в социальной сети X.

В CENTCOM отметили, что якобы в момент подачи сигнала иранский фрегат Jamaran находился в восьми морских милях от судна Verbena, но не отреагировал на призы о помощи.

Сигнал означал, что экипаж покидает судно. На борту разгорался пожар, с которым не было возможности справиться. По данным военных, на помощь морякам пришёл сухогруз Anna Meta. Людей подняли на борт и направили в безопасное место.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня хуситы атаковали сухогруз Verbena, принадлежащий Украине и следовавший под флагом Палау двумя противокорабельными крылатыми ракетами. Сухогруз направлялся из Малайзии в Италию, гружённый строительными материалами из дерева. Экипаж сухогруза сообщил о повреждениях в результате атаки хуситов и возгорании на судне. Кроме того, получил тяжёлые ранения один гражданский моряк. Экипаж судна продолжил бороться с огнём.

Вертолёт с американского крейсера Philippine Sea (CG-58) эвакуировал раненого моряка на ближайший военный корабль союзных сил для оказания медицинской помощи.

В тот же день стало известно, что хуситы атаковали в Красном море греческое коммерческое судно Tutor, шедшее под флагом Либерии. Для атаки использовали беспилотный катер, несколько беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет.

Коммерческое судно Verbena под флагом Палау, атакованное йеменскими хуситами, затонуло в Аденском заливе. Об этом стало известно 15 июня. Военный представитель движения хуситов «Ансар Алла» Яхья Сариа подтвердил, что атакованное судно Verbena затонуло после того, как было атаковано несколькими ракетами. Кроме того, он выступил с утверждением, что греческое судно Tutor, получившее серьёзные повреждения в машинном отделении, может затонуть в ближайшие часы.