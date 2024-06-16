Вашингтон, 16 июня, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) нельзя считать оборонительным военно-политическим блоком. Об этом 16 июня заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в соцсети X.

TASS/ Gage Skidmore/ZUMA Press Wir Роберт Кеннеди — младший

«Неужели после десятилетий агрессивного расширения кто-то действительно считает НАТО оборонительным альянсом?» — задался вопросом он.

Политик таким образом отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что для стран — членов альянса поставки оружия Киеву станут обязательными.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая генсек альянса предложил государствам НАТО выделять по 40 млрд евро для Украины каждый год и сделать это для них обязательным. Столтенберг также предложил распределить эту сумму между странами — участницами блока, чтобы финансирование вооружений для Киева было предсказуемым.

Президент Владимир Путин 14 июня заявил, что в конце ХХ века Запад во главе с США решил, что победил в холодной войне и может определять порядок мироустройства. Глава государства добавил, что в практическом плане это мировоззрение выразилось в проекте неограниченного в пространстве и времени расширения НАТО.

В феврале президент заявил, что расширение НАТО, включая возможное включение в его состав Украины, прямо угрожает безопасности России. Путин напомнил, что Россию постоянно обманывали, обещав нерасширение альянса на восток. Уже произошло пять таких расширений блока, добавил президент.

Российский лидер в декабре 2023 года указывал на то, что лидеры Запада не отказываются от агрессивных целей. Президент уточнил, что активность НАТО резко возросла и из США перебросили значительные силы к российским границам. При этом руководители блока обещали не расширять границы военного НАТО на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём, добавил глава государства.