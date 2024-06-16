Москва, 16 июня, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание по миграции, которое должно было состояться раньше, но его отложили из-за сдвига в графике. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».

РИА Новости/Гавриил Григоров

Кроме того, президент встретится на этой неделе с выпускниками высших военных учебных заведений. Многие молодые офицеры уже воюют в зоне СВО или собираются на фронт.

Также запланирована региональная поездка, причём куда именно, не уточняется. У президента ожидаются на будущей неделе «очень интересные международные контакты», сообщил журналист.

В День памяти и скорби 22 июня Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Неделя будет насыщена событиями, резюмировал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на этой неделе 10 июня заслушал доклад уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой о деятельности за 2023 год.

Также президент 11 июня встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, который побывал в Нижнем Новгороде на встрече министров иностранных дел стран БРИКС. В этот же день состоялась его встреча с с главой компании «Россети» Андреем Рюминым.

На следующей неделе состоялось совещание Путина с министром обороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасомовым и командующими войсками военных округов.

Кроме того, президент 13 июня встретился в подмосковном городе Дубне с ведущими российскими учёными, посетив Объединённый институт ядерных исследований. Он осмотрел коллайдер NICA и ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера, а также дал старт пуску ускорительного комплекса.

14 июня глава государства прибыл в МИД, где провёл встречу с руководством внешнеполитического ведомства. На этой встрече президент сделал ряд важных заявлений, в том числе назвал условия, на которых Россия согласна будет начать переговоры об урегулировании ситуации на Украине. Путин призвал Запад и Киев принять новое мирное предложение.

Также президент заявил о крахе евроатлантической системы безопасности и назвал воровством попытку Запада изъять российские активы.

В тот же день глава государства в подмосковном Солнечногорске встретился с участниками программы «Время героев» и призвал их продолжать обучение.