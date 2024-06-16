Азербайджан, 2 марта, 2009, 11:19 — ИА Регнум. Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик готовит отчет по поводу обстрела, имевшего место во время мониторинга на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил журналистам в Степанакерте сам Каспршик.

"Этот инцидент произошел во время мониторинга, когда обе стороны дают гарантию, что выстрелов не будет. Я намерен обсудить этот вопрос на высшем уровне и выяснить причины", - заявил Каспршик. При этом он не сообщил, с какой именно стороны велся огонь. Каспршик охарактеризовал инцидент как "достаточно серьезный", и подчеркнул, что из-за таких инцидентов страдают военнослужащие с обеих сторон, чего не должно быть с учетом режима перемирия.

Напомним, что во время мониторинга линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана началась стрельба, которая, по утверждению МИД Карабаха, велась с азербайджанских позиций. Баку же обвиняет в инциденте карабахскую сторону.