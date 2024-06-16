Амстердам, 16 июня, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Россия должна была принять участие в «мирной» конференции по Украине в Швейцарии, заявил 16 июня исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте во время выступления на самом мероприятии.

TASS/Michael Buholzer/Keystone via AP

«Многие выступавшие говорили, что Россия должна быть за этим столом, и я полностью с этим согласен», — заявил он.

Рютте добавил, что саммит по Украине посылает сильный сигнал президенту России Владимиру Путину. Как напомнил и. о. премьер-министра Нидерландов, Россия выступает за соблюдение законов и ценностей, которые применимы ко всем субъектам международного права.

Швейцария проводит конференцию по Украине в Бюргенштоке 15–16 июня. Берн не стал приглашать Россию на саммит по Украине. В свою очередь, Москва заявила, что не стала бы участвовать в этот саммите в любом случае. Большое количество стран решило не отправлять делегации на саммит по Украине, в их числе — Китай, Саудовская Аравия, Куба, Пакистан, Сирия, Иран, Казахстан.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 15 июня посоветовала участникам саммита обсудить предложения, озвученные президентом Владимиром Путиным. На встрече с руководством МИД глава российского государства назвал условия для начала переговоров с Киевом. Как заявил президент, киевский режим должен вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от вступления в НАТО.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал чистейшим сюрреализмом конференцию в Швейцарии.

Как заявил ИА Регнум заместитель руководителя фракции «Единая Россия» депутат Госдумы Евгений Ревенко, мирная инициативы Путина может вывести на завершение украинского конфликта. Депутат объяснил, что президент сформулировал реальные гарантии безопасности для Киева и условия, в основе которых отражено реальное положение дел на земле.