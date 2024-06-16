Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 19:21 — ИА Регнум. УФСИН по Ростовской области 10 июня опубликовало репортаж об охране следственного изолятора № 1, в котором 16 июня произошёл захват заложников.

ГУФСИН России по Ростовской области

«Служба охраны в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области вот уже на протяжении последних нескольких лет признается лучшей среди всех следственных изоляторов Ростовской области», — утверждал заместитель начальника СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области подполковник внутренней службы Джамал Набиев.

ГУФСИН России по Ростовской области

В материале отмечалось, что сотрудники охраны не позволяют сбежать заключённым и не дают никому извне помочь им в этом. Также сообщалось, что изолятор круглосуточно находится под видеонаблюдением, для его защиты используют современные инженерно-технические средства охраны.

ГУФСИН России по Ростовской области

Как сообщало ИА Регнум, утром 16 июня пятеро обвиняемых, содержавшихся в разных камерах, напали на сотрудников следственного изолятора. В заложниках оказались оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель. Как сообщили в правоохранительных органах, захват заложников в СИЗО в Ростовской области готовился несколько месяцев. Они заранее ослабили решётку камеры, чтобы в подходящий момент выбраться во двор.

Осуществившие нападение и захват заложников потребовали, чтобы им обеспечили транспорт. В Сети появились фото, на которых бандиты демонстрируют символику ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Трое из группы, захватившей заложников, готовили в прошлом году теракт в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии. Силовики предотвратили взрыв и задержали подозреваемых по статье о подготовке теракта.

Силовики в ходе штурма СИЗО-1 ликвидировали боевиков. Спецназ освободил двух сотрудников, которых взяли в заложники. Они не пострадали.