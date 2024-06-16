Тель-Авив, Израиль, 16 июня, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях ввели ежедневную «тактическую паузу» в боевых действиях на юге сектора Газа, объявила 16 июня пресс-служба ЦАХАЛ.

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«Начиная со вчерашнего дня (суббота) локальная тактическая пауза в военной деятельности вводится для гуманитарных нужд», — говорится в сообщении.

Перерывы в боевых действиях будут с 08:00 до 19:00 (совпадает с мск). Этот режим вводят в районе дороги, ведущей от КПП «Керем-Шалом», находящегося у границы с Египтом, к дороге Салах-эд-Дин, ведущей в северную часть сектора Газа.

ЦАХАЛ заявила, что приняла это решение после консультаций с ООН и международными организациями. Боевые действия будут прекращать для увеличения объёмов доставляемой в палестинский анклав гуманитарной помощи.

Обострение конфликта в секторе Газа началось 7 октября 2023 года, когда члены палестинского движения ХАМАС напали на территорию Израиля. Боевики заняли несколько поселений и также захватили заложников. ЦАХАЛ выбила боевиков с территории страны и начала боевые действия в секторе Газа, которые продолжаются до сих пор.

7 июня глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с израильским коллегой Исраэлем Кацем заявил о необходимости как можно скорее прекратить огонь в секторе Газа, чтобы была возможность оказать гуманитарную помощь всем нуждающимся. Российский министр также отметил важность продолжения усилий, для освобождения заложников, захваченных ХАМАС.