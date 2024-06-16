Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 11:44 — ИА Регнум. В районе СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, где ранее обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников ведомства, раздаются выстрелы. Видеозапись этого 16 июня оказалась в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

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Около здания СИЗО с захваченными заложниками слышны автоматные очереди.

Перед этим к зданию прибыл спецназ, который также оцепил несколько расположенных рядом кварталов.

В СИЗО подъехали несколько машин скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, утром 16 июня шестеро обвиняемых из одной из камер СИЗО по Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников ведомства. К зданию по Ростовской области прибыли начальник ГУ ФСИН по области и сотрудники взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры, а также сотрудники ОМОНа.

После этого с преступниками начали переговоры, в ходе которых они назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) и потребовали предоставить им автомобиль.

На место захвата заложников в Ростов выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. Позднее стало известно, что трое из шести захвативших заложников в 2023 году планировали взорвать здание Верховного суда Карачаево-Черкесии. Подготовившихся к теракту преступников тогда задержали сотрудники ФСБ.