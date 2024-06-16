Швейцария, 16 июня, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо произнёс нацистский лозунг во время фотографирования на саммите по Украине в швейцарском Бюргенштоке.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

Во время трансляции в прямом эфире оказались прибывшие на конференцию представители некоторых стран. Они выстроились в несколько рядов для фотосъёмки. В какой-то момент стоявший рядом с главой киевского режима Владимиром Зеленским канадский премьер выкрикнул лозунг «Слава Украине». Во время Великой Отечественной войны эту фразу использовали украинские националисты, помогавшие нацистской Германии. 18 января 2024 года Минюст России внес лозунг в перечень нацистских.

Реакция большинства собравшихся выражала недоумение. Однако некоторые делегаты и главы государств поддержали Трюдо и повторили его слова, в том числе глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Конференция по Украине проходит в Швейцарии 15–16 июня на курорте Бюргеншток без участия России. Многие страны отказались от участия, в том числе Китай и Саудовская Аравия.

Как сообщало ИА Регнум, посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что глава канадского правительства, публично выкрикивая бандеровские лозунги, уничтожает память о подвигах канадцев, боровшихся в рядах антигитлеровской коалиции против нацизма. Дипломат подчеркнул, что российское посольство не раз указывало официальным лицам Канады на нацистский характер лозунга, придуманного бандеровцами. Однако, по его словам, приоритет поддержки киевского режима ведёт Оттаву к вседозволенности.

Степанов напомнил, что канадские военные инструкторы до начала спецоперации обучали боевиков украинской националистический группировки «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), но при этом знали о том, что её представители придерживаются неонацистских взглядов.

В сентябре 2023 года в парламент Канады пригласили бывшего эсэсовца, украинского нациста Ярослава Хунку (Гуньку). На встрече также присутствовал глава киевского режима Владимир Зеленский. Канадские депутаты встретили Хунку аплодисментами.

После этого разразился скандал. Канадское посольство в Киеве направило Украине извинения за чествование Хунки. При этом Трюдо решил не извиняться и заявил, что сделал это от лица «парламентариев и канадцев».