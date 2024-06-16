Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Обвиняемые, содержавшиеся в камерах СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, долго готовились к захвату заложников. Об этом 16 июня сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

ИА Регнум

«Террористы, взявшие заложников в Ростове, долго готовились к захвату», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе подготовки к теракту преступники долго ослабляли решётку камеры и выбили её, когда сочли это необходимым, после чего выбрались во двор, забрались в помещение дежурной части и захватили в заложники двух сотрудников.

По информации источника, представители силовых ведомств продолжают убеждать террористов отпустить заложников и добровольно сдаться, однако пока преступники не соглашаются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 июня стало известно, что трое из шести захвативших заложников в ростовском СИЗО обвиняемых в 2023 году планировали взорвать здание Верховного суда Карачаево-Черкесии. Подготовившихся к теракту террористов тогда задержали сотрудники ФСБ.

Пресс-служба ФСИН утром 16 июня сообщила о захвате в заложники двух сотрудников обвиняемыми из одной из камер СИЗО по Ростовской области. К зданию по Ростовской области прибыли начальник ГУ ФСИН по области и сотрудники взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры, а также сотрудники ОМОНа.

В ходе переговоров террористы назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) и потребовали предоставить им транспорт.

Пресс-служба ФСИН 16 июня сообщила, что на место захвата заложников в Ростовскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ведомства. Движение транспорта на улицах в центре Ростова-на-Дону, прилегающих к СИЗО, ограничили.