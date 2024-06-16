Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Захватившие заложников в Ростовском СИЗО-1 проходят по «террористическим» статьям, передала «Газета.Ru».

Захватчики заложников в ростовском СИЗО

«У захватчиков террористические статьи», — процитировало издание слова источника.

По информации правоохранителей, Цицкиеву А. вынесли приговор по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба), Гирееву Т. по части 2 статьи 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), Акиеву Ш. по части 2 статьи 205.5 УК РФ.

Камнеева Д. отправили за решётку по части 2 статьи 288.2 УК РФ (присвоение полномочий должностного лица), Сайпудинова М. — по статьям 161 часть 2 пункты а, г (грабеж) и 162 УК РФ (разбой),

Личность шестого захватчика пока не установлена, отметили источники.

Как передавало ИА Регнум, утром 16 июня пресс-служба ФСИН сообщила о захвате в заложники двух сотрудников ведомства обвиняемыми, содержавшимися в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области. Отмечалось, что с террористами идут переговоры.

На место происшествия прибыл начальник ГУ ФСИН по области, а также сотрудники взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Позднее к ростовскому СИЗО прибыли сотрудники ОМОНа.

Во ФСИН 16 июня сообщили, что на место захвата заложников в Ростовскую область выехала группа сотрудников центрального аппарата ведомства.