Ростов-на-Дону, 16 июня, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Сотрудники ОМОНа прибыли к ростовскому СИЗО, где участники террористической организации взяли в заложники сотрудников, сообщил 16 июня Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Ранее, как сообщил источник, на место прибыли бойцы спецназа УФСИН и СОБР. Сейчас с заключёнными террористами ведутся переговоры. Сообщалось, что правоохранители выясняют, чего хотят захватчики.

У СИЗО-1 на улице Горького дежурят скорая и спасатели.

Как сообщало 16 июня ИА Регнум, обвиняемые в СИЗО под Ростовом захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. На место происшествия прибыл начальник ГУ ФСИН по региону, а также сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры. Как рассказали в ФСИН, СИЗО функционирует в штатном режиме.

Движение транспорта на улицах в центре Ростова-на-Дону, прилегающих к СИЗО, ограничили.