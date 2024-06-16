Донецк, 16 июня, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Военные медики группировки войск «Запад» извлекли из тела раненого российского военнослужащего неразорвавшийся снаряд. Операцию провели после осмотра операционной сапёрами.

Иван Шилов ИА Регнум Врачи операционная

«Снаряд как раз находился в проекции бедренной артерии. Мы с сосудистыми хирургами зашли, проконтролировали, выделили бедренную артерию, чтобы избежать массивного кровотечения, и потихоньку достали снаряд», — приводят «Известия» слова ведущего хирурга сводного этапа эвакуации группировки.

Врач-специалист отметил, что операция прошла успешно. Также хирург добавил, что у военных медиков достаточно много работы, но коллектив справляется со всеми поставленными задачами.

Как передавало ИА Регнум, в апреле сообщалось, что военврач из состава медицинского взвода ВС России Михаил Торгашев закрыл собой пятерых раненых сослуживцев от украинского беспилотника, благодаря чему все пятеро раненых выжили. Торгашева посмертно представили к званию Героя России.

16 июня президент Владимир Путин поздравил россиян с Днём медицинского работника, подчеркнув, что на сегодняшний день, в условиях специальной военной операции, медработники проявляют свои лучшие качества, спасая раненых на поле боя и проводя сложнейшие операции.