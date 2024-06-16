Хабаровск, 16 июня, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Пожар площадью 700 кв. метров произошёл в кафе на территории рынка в Хабаровске. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что возгорание произошло на кухне в кафе, расположенном на улице Тихоокеанской. На момент прибытия спасателей на место происшествия пламя перекинулось на кровлю здания. Персонал заведения и посетители покинули кафе самостоятельно до прибытия пожарных бригад.

К ликвидации пожара привлечены 27 человек и восемь единиц техники. Отмечается, что возгорание удалось локализовать на площади 700 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре на магистральном газопроводе в Татищевском районе в Саратовской области. Начальник управления региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин уточнил, что пожар ликвидирован, проводится объезд территории.

Пожар на газопроводе в Саратовской области произошёл 15 июня. Пламя над трубопроводом поднималось на большую высоту. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что, по предварительным данным, из-за аномальной жары произошла разгерметизация и это спровоцировало горение.

Подачу газа на повреждённом участке перекрыли, пожар вскоре локализовали, дожидаясь выгорания остатков топлива. Губернатор сообщил, что на борьбу с огнём прибыли все экстренные службы.