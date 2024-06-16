* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 16 июня, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Американские военные в мае нанесли удар по лидеру террористической группировки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на Африканской командование ВС США (AFRICOM).

Иван Шилов ИА Регнум ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация)

«Американские военные нанесли авиаудар по лидеру локальной террористической группировки ИГ в Сомали… Авиаудар был нанесён по району, расположенному в 81 километре к юго-востоку от Босасо», — говорится в материале.

Утверждается, что правительство США публично назвало целью удара главу филиала группировки в Сомали Абдулкадира Мумина, который, по данным источников NBC, тайно стал мировым лидером террористической организации.

В результате авиаудара ВС США уничтожили трёх боевиков, однако на данный момент нет подтверждения гибели Мумина.

По данным одного из представителей американского минобороны, США оценивают численность группировки ИГ в Сомали от 100 до 200 боевиков.

Как передавало ИА Регнум, в мае министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали на территории страны 41 подозреваемого в причастности к террористической группировке ИГ. Антитеррористическую операцию правоохранители провели в 12 провинциях Турции — Болу, Эскишехир, Стамбул, Кырыккале, Килис, Коджаэли, Невшехир, Сакарья, Газиантеп, Шанлыурфа, Дюзджа и Маниса. У задержанных сотрудники полиции изъяли огнестрельное оружие, носители цифровой информации, иностранную валюту и турецкие лиры.