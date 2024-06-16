Пекин, 16 июня, 2024, 06:23 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле прошлого года заявил, что Соединённые Штаты предпринимали попытки спровоцировать Китай вторгнуться на Тайвань. Об этом 15 июня со ссылкой на источники сообщило британское издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Председатель КНР Си Цзиньпин сказал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон пытается подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань… Он также предупредил об этом китайских чиновников», — говорится в материале.

Также китайский лидер подчеркнул, что Пекин продолжит игнорировать любые провокации в отношении Тайваня — самого острого вопроса в отношениях между КНР и США. Этот случай стал первым, когда Си Цзиньпин напрямую предъявил претензии иностранному лидеру.

По данным Financial Times, в Китае полагают, что поставки американского оружия и техники на Тайвань и поддержка Вашингтоном сил, выступающих за независимость Тайбэя, являются прямой провокацией со стороны США, чтобы втянуть КНР в военный конфликт.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден в интервью журналу Time заявил, что не исключает использования американских Вооружённых сил для их размещения на Тайване и в акватории, но решение будет зависеть «от обстоятельств».

Отношения между Китаем и США вновь обострились из-за визита делегации американских конгрессменов на Тайвань в мае 2024 года. Глава министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь подчёркивал, что таким образом Вашингтон грубо нарушает принцип «одного Китая», осуждающий вмешательство американских властей в дела острова.