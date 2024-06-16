Берн, 16 июня, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Украинский конфликт вызвал повышение цен на энергоносители и продовольствие в мире, заявила 15 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине, которая проходит в Швейцарии.

Jim Mattis Урсула фон дер Ляйен

Её выступление опубликовали в Youtube-канале Европейской комиссии.

Глава ЕК назвала свои утверждения поучительной историей для всех. Она пояснила, что последствия кризиса, в котором участвует Украина, можно заметить повсюду.

При этом еврочиновник обвинила Россию в происходящем в мировой экономике. Она также призвала международное сообщество поддержать киевский режим, который якобы стремится к миру.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила, что основной причиной роста цен в мире является продовольственная инфляция. Она напомнила, что повышение стоимости продовольствия наблюдалось с 2020 года, с начала пандемии.

Кроме того, среди факторов, влияющих на рост цен, эксперт назвала подорожание удобрений, топлива и проблемы с логистикой.

В июле 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции Запада усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики. Он также подчеркнул, что всю вину за экономические проблемы в мире решили списать на Россию.