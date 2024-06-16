Благовещенск, 16 июня, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Врачи перевели ещё одну из четырёх пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Благовещенске из реанимационного отделения в травматологическое. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Амурской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Одну из четырёх пострадавших в ДТП… Женщин 32 лет перевели из реанимации в травматологию, её состояние оценивается как средней тяжести», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минздрава.

Там также добавили, что остальные пострадавшие продолжают находиться под наблюдением врачей, их состояние без отрицательной динамики.

Накануне сообщалось, что из реанимационного отделения в травматологическое перевели ещё двух пострадавших в ДТП — девушку 19 лет и мальчика 14 лет. На данный момент в реанимации остаётся 14-летний подросток.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу вечером в Благовещенске минивэн на большой скорости сбил на тротуаре на въезд в город. В результате трагедии погибли пять человек.

Управление Следственного комитета по Амурской области по факту произошедшего возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

15 июня водителя, обвиняемого в совершении ДТП в Благовещенске, отправили в СИЗО по решению суда.