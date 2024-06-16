Берн, 16 июня, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Россия якобы вторгалась в Финляндию во время Второй мировой войны, заявил финский президент Александр Стубб на конференции в Швейцарии по украинскому конфликту. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Стубб

«Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны…», — сказал он.

По словам Стубба, при этом финская территория уменьшилась на десять процентов, включая те земли, на которых родились его отец, бабушка и дедушка. Президент также выразил обеспокоенность в связи с тем, что протяженность российско-финской границы составляет почти 1300 км.

Кроме того, он утверждает, что между за всю историю между Финляндией и Россией было 30 военных конфликтов.

Как сообщало ИА Регнум, Финляндия в годы Великой Отечественной войны присоединилась к гитлеровской Германии. Финские войска обеспечивали блокаду Ленинграда с северной стороны. Доктор исторических наук, профессор Владимир Барышников заявил, что Финляндия серьезно готовилась к войне и сформировала для нападения на СССР 600-тысячную армию.

Эксперт уточнил, что в случае разгрома Советского Союза финские власти во главе с маршалом Густавом Маннергеймом мечтали захватить некоторые территории СССР и создать «Великую Финляндию». Их планы не предполагали наличие на указанных землях славянского населения.

В начале апреля британское издание Express написало, что небольшой финский город Ивало, расположенный в нескольких десятках километров от российско-финской границы, начал готовиться к возможному вооружённому конфликту между Россией и НАТО. Недалеко от населённого пункта находится военная база Североатлантического альянса, что делает это место потенциальной «горячей точкой».