Штат Мичиган, США, 16 июня, 2024, 04:46 — ИА Регнум. Как минимум девять человек, включая одного ребёнка, пострадали в результате стрельбы в городе Рочестер-Хиллс в штате Мичиган в США. Об этом 15 июня сообщает телеканал CNN со ссылкой на шерифа округа Окленд Майкла Бушара.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

О стрельбе в экстренную службу 911 сообщили местные жители. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили огнестрельное оружие и три пустых магазина к нему.

По предварительным данным, стрелявший приехал на место инцидента, вышел из автомобиля и произвёл не менее 28 выстрелов, после чего скрылся.

В результате стрельбы получили ранения девять человек, в том числе ребёнок восьми лет. Все пострадавшие госпитализированы, информация о состоянии раненых не уточняется.

Подозреваемый в стрельбе был задержан недалеко от места происшествия. Сотрудники полиции предполагают, что инцидент носит случайный характер и не является терактом. Мотивы стрелявшего предстоит узнать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Сиэтле задержали женщину, проникшую с огнестрельным оружием в здание ФБР. Заложников женщина не захватывала, требований не выдвигала. Сотрудники ФБР не пропустили женщину дальше вестибюля, там она находилась более часа.

Инцидент удалось урегулировать с помощью переговорщиков, которые убедили женщину сдаться полиции. В результате происшествия никто не пострадал, о мотивах женщины не сообщается, полиция продолжает расследование инцидента.

В начале апреля суд округа Окленд в американском штате Мичиган приговорил к лишению свободыДженнифер и Джеймса Крамбли — родителей подростка, который устроил стрельбу в школе города Оксфорда. Это первый в истории судопроизводства США случай наказания родителей за убийства, совершённые их несовершеннолетним ребёнком.