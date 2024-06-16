Самара, 16 июня, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Школьник 13 лет погиб, получив электроразряд во время игры в Hamster Kombat в Самаре. Об этом 15 июня сообщило агентство VSE42.RU.

Электричество

Уточняется, что трагедия произошла 13 июня. Самарский школьник сильно увлёкся игрой в Hamster Kombat, которая даёт возможность заработать деньги. Подросток не расставался с телефоном ни на минуту и взял гаджет с собой в ванную.

Отмечается, что школьник подключил смартфон к зарядному устройству и продолжил играть, находясь в воде. В какой-то момент устройство выпало из рук мальчика в воду, его закоротило, и ребёнок получил электроразряд.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти мальчика и констатировали его смерть.

Hamster Kombat — это вирусная криптоигра на базе мессенджера Telegram, в которой можно зарабатывать токены, управляя криптобиржей. Игра в короткий срок стала популярной. Эксперты предупреждают, что разбогатеть на игре представляется возможным только для её создателей, которые пришли в неё на раннем этапе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что подросток забрался в трансформаторную подстанцию на окраине Рязани, где погиб от удара током.

3 июня стало известно о гибели 13-летней девочки от удара током в душе. Она была в гостях у подруги, когда решила освежиться. По предварительным данным, происшествие произошло из-за неисправного прибора. Прокуратура в связи с инцидентом возбудила уголовное дело.