Аден, Йемен, 16 июня, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Иранский фрегат Jamaran якобы проигнорировал сигнал бедствия, поданный с атакованного йеменскими хуситами украинского коммерческого судна Verbena под флагом Палау в Аденском заливе, заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Сегодня, около 13:45 по времени Саны (совпадает с мск), экипаж сухогруза Verbena подал сигнал бедствия… Иранский фрегат Jamaran не ответил на сигнал бедствия», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице командования в социальной сети X.

Утверждается, что на тот момент судно военно-морских сил Ирана находилось в 8 морских милях от украинского сухогруза.

Также в CENTCOM уточнили, что на сигнал бедствия отреагировало судно Anna Meta, моряки которого эвакуировали экипаж Verbena.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня американские военные заявили, что хуситы атаковали украинское коммерческое судно двумя противокорабельными ракетами. В субботу военный представитель движения хуситов «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил, что атакованное судно Verbena затонуло в Аденском заливе в 98 морских милях к востоку от йеменского Адена. Эту информацию также подтвердили в Управлении морских торговых операций Соединённого Королевства (UKMTO).