Буйнакск, Дагестан, 16 июня, 2024, 03:32 — ИА Регнум. Более 140 человек из числа госпитализированных с признаками отравления выписали после курса лечения из больницы в дагестанском Буйнакске. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА Регнум Больница

По состоянию на 14:00 мск 15 июня из больницы в городе Буйнакске выписали 141 человека, из них 129 — дети. Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл заседание оперативного штаба по ситуации с острой кишечной инфекцией в городе Буйнакске.

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев сообщил, что в городе продолжается раздача чистой бутилированной воды. Абдулмуслимов рекомендовал мэрии сохранить введённый режим повышенной готовности на ближайшие две недели для полной стабилизации ситуации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жители Буйнакска 10 июня начали обращаться в городские медучреждения с симптомами отравления. В городе в общей сложности госпитализировали 127 человек, из которых 36 выписали. Минздрав Дагестана уточнил, что на вечер 14 июня были выписаны 110 пациентов, пролеченных от кишечной инфекции, 89 человек оставались на лечении в центральной городской больнице.

Власти дагестанского Буйнакска ввели 12 июня режим повышенной готовности в связи с массовыми случаями отравления людей. Абдулмуслимов рекомендовал мэрии сохранить режим повышенной готовности на ближайшие две недели до полной стабилизации ситуации.

Управление Роспотребнадзора в Дагестане сообщило о выявлении в водоводе Буйнакска дизентерии, ротавирусов и норовирусов. Причиной массовых отравлений назвали аварию на водоводе, приведшую к попаданию в воду неорганизованных стоков. По факту отравления людей следствие возбудило уголовное дело об оказании МУП «Буйнакскводоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, на предприятии прошли обыски.