Вашингтон, 16 июня, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Украинское коммерческое судно Verbena под флагом Палау, атакованное йеменскими хуситами 13 июня, в субботу днём подало сигнал бедствия. Об этом 15 июня сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Сегодня около 13:45 по времени Саны (совпадает с мск) экипаж сухогруза Verbena подал сигнал бедствия, означающий, что они покидают судно», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на сигнал отреагировало судно Anna Meta, моряки которого эвакуировали экипаж украинского сухогруза.

При этом американские военные выступили с утверждением, что находившийся в тот момент в 8 милях от аварийного судна иранский фрегат Jamaran якобы не отреагировал на сигнал бедствия.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Reuters со ссылкой на Управление морских торговых операций Соединённого Королевства (UKMTO) сообщило, что атакованное хуситами судно Verbena затонуло в Аденском заливе в 98 морских милях к востоку от Адена. Эту информацию также подтвердил военный представитель движения хуситов «Ансар Алла» Яхья Сариа. Удар по принадлежащему Украине сухогрузу Verbena хуситы совершили 13 июня, атаковав его двумя противокорабельными ракетами.

Кроме того, на данный момент сложная ситуация в Красном море, где 12 июня хуситы при помощи беспилотных летательных аппаратов, баллистических ракет и безэкипажного катера атаковали греческое коммерческое судно Tutor, шедшее под флагом Либерии. Судно получило серьёзные повреждения в машинном отделении. По словам Сариа, Tutor может затонуть в ближайшие часы.