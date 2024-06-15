Москва, 16 июня, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе Кремля. День медицинского работника отмечается в России ежегодно, в третье воскресенье июня.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Поздравляю всех, кто посвятил себя медицине и служению людям, кто трудится в поликлиниках и больницах, в службах скорой помощи и санитарной авиации, в федеральных медицинских организациях и в сельских акушерско-фельдшерских пунктах, исполняет свой долг в армейских госпиталях и на передовой», — указал глава государства в поздравительном видеообращении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895825" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поздравление Владимира Путина с Днём медицинского работника

Владимир Путин подчеркнул, что День медицинского работника имеет отношение к каждому россиянину, поскольку медработники сопровождают человека с момента его рождения, предупреждая, спасая и продлевая жизнь. В частности, праздник отмечают учёные различных направлений в науке, которые вносят вклад в создание новых вакцин и прогрессивных и эффективных методов борьбы с болезнями.

«Значимость медицины невозможно переоценить. Все мы глубоко осознали это во время коронавирусной инфекции, когда российские медики мужественно и самоотверженно выполняли свой врачебный долг», — отметил он.

На сегодняшний же день, в условиях специальной военной операции, медработники проявляют свои лучшие качества, спасая раненых на поле боя, проводя сложнейшие операции и внедряя новые методы реабилитации, добавил глава государства.