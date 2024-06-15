Аден, Йемен, 15 июня, 2024, 23:18 — ИА Регнум. Коммерческое судно Verbena под флагом Палау, атакованное йеменскими хуситами, затонуло в Аденском заливе. Об этом 15 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой Управление морских торговых операций Соединённого Королевства (UKMTO).

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Инцидент произошёл 13 июня в 98 морских милях к востоку от йеменского Адена. Судно горело и тонуло, экипаж был эвакуирован», — говорится в сообщении.

В результате ракетной атаки, по данным Центрального командования США (CENTCOM), тяжёлые ранения получил один из членов экипажа.

Военный представитель движения хуситов «Ансар Алла» Яхья Сариа подтвердил, что атакованное судно Verbena затонуло после того, как было атаковано несколькими ракетами.

Кроме того, он выступил с утверждением, что греческое судно Tutor, получившее серьёзные повреждения в машинном отделении, может затонуть в ближайшие часы.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня хуситы атаковали в коммерческое судно Tutor, шедшее под флагом Либерии, безэкипажным катером, несколькими беспилотными летательными аппаратами и баллистическими ракетами. Как сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Филиппин, на борту судна находился экипаж, состоявший из филиппинских моряков.

Удар по принадлежащему Украине сухогрузу Verbena хуситы совершили на следующий день, 13 июня, атаковав его двумя противокорабельными крылатыми ракетами. По данным CENTCOM, судно, груженное строительными материалами, направлялось из Малайзии в Италию.