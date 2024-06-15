Париж, 15 июня, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Идея вступления Украины в Европейский союз противоречит здравому смыслу. Такое заявление сделал экс-президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Иван Шилов ИА REGNUM Николя Саркози

«Я уже предостерегал от стратегии ускоренного и бесконечного расширения Евросоюза ради принятия Украины. Расширение вплоть до Украины противоречит здравому смыслу», — пояснил Саркози.

Экс-президент Франции неоднократно выступал за сохранение Украиной статуса нейтральной страны. По мнению Саркози, Украине нужно стремиться стать мостом между Россией и Европой.

Ранее ИА Регнум сообщало, что постоянные представители 27 стран Евросоюза согласовали даты переговоров по вопросам приёма в Европейский союз Молдавии и Украины.

Уточняется, что постпреды достигли принципиальной договорённости о временных рамках для переговоров о вступлении Украины и Молдавии. Первые межправительственные конференции состоятся 25 июня.