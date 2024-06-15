Солнечногорск, Московская область, 15 июня, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Владислав Головин с позывным Струна, с первых дней находившийся в зоне специальной военной операции, участвовавший в освобождении Мариуполя и удостоенный звания Героя России, присоединился к программе «Время Героев», по которой обучаются участники и ветераны СВО. Об этом сообщили в силовых структурах.

ИА Регнум Знакомства с бойцами СВО

Там напомнили, что он командовал десантно-штурмовым подразделением и участвовал в освобождении Мариуполя от ВСУ. Люди, взаимодействовавшие с Головиным в ходе специальной военной операции, отмечали его профессионализм и бесстрашие. Летом 2022 года он получил тяжёлое ранение при подрыве на мине.

«Сейчас молодой человек проходит обучение в рамках программы, специальной созданной для ветеранов СВО «Время Героев». В дальнейшем это позволит Головину занять хорошую должность на гражданке», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Ведомство», который ведут представители силовых ведомств.

Отмечается, что обучение не всегда даётся легко, поэтому для участников программы организуются различные мероприятия и встречи с близкими.

15 июня в мастерскую управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, где по программе «Время Героев» обучаются участники и ветераны спецоперации, приехали жёны и дети, для семей организовали мастер-классы и спортивные состязания.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин объявил о запуске программы «Время Героев». Обучение первого потока проекта стартовало 27 мая. Для него отобрали 83 человека, которых подготовят для работы на государственных должностях различного уровня. Владимир Путин встретился с участниками программы в Солнечногорске 14 июня. В рамках встречи глава государства подчеркнул, что поддержка тяжелораненых участников СВО является приоритетной задачей для государства.