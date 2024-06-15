Солнечногорск, Московская область, 15 июня, 2024, 21:24 — ИА Регнум. В мастерскую управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, где по программе «Время героев» обучаются участники и ветераны СВО, 15 июня приехали жёны и дети, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Для семей организовали мастер-классы, водные прогулки и спортивные состязания. Также организаторы предусмотрели экскурсии, пикник, познавательные лекции и посиделки у костра.

Для участия в первом потоке программы «Время героев» отобрали 83 человека. Обучение стартовало 27 мая. Участников и ветеранов СВО подготовят для работы на государственных должностях различного уровня.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин приехал в «Сенеж», где встретился с участниками управленческих курсов, пообщался с ними, выслушал мнение об обучающей программе. Они рассказали, что удивлены откровенностью первых лиц государства, которые приходят проводить лекции. Глава государства заявил, что в этом ничего необычного нет, так как руководство страны думает об участниках СВО каждую минуту, понимая, что от них зависит будущее страны.

Путин также призвал всех участников программы «Время героев» до конца завершить обучение по ней и не возвращаться в зону спецоперации на Украине во время перерывов в учёбе. Он рекомендовал пройти стажировку, которая станет следующим этапом.