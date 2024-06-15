Берлин, 15 июня, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Сборная Испании одержала победу над командой Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

В составе победителей голы забили нападающий Альваро Мората на 29-й минуте, полузащитник Фабиан Руис на 32-й и защитник Дани Карвахаль на 45-й.

Форвард сборной Испании Ламин Ямаль сделал голевой пас. Он стал самым молодым футболистом (16 лет и 338 дней), который отдал результативную передачу на чемпионате Европы.

На 80-й минуте хорватский форвард Бруно Петкович не смог реализовать пенальти. После удара он смог добить мяч в ворота, но гол отменили из-за того, что Иван Перишич раньше времени забежал в штрафную площадь, когда Петкович исполнял 11-метровый.

Таким образом, сборная Испании набрала три очка в группе B.

Как сообщало ИА Регнум, сборная Швейцарии одержала победу над командой Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

14 июня сборная Германии разгромила команду Шотландии со счётом 5:1 в стартовом матче чемпионата Европы. Первый гол турнира забил немецкий форвард Флориан Вирц.