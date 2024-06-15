Краснодар, 15 июня, 2024, 20:04 — ИА Регнум. В станице Тамань Краснодарского края пьяный мужчина проник ночью в чужой дом и нанёс удар ножом спящему ребёнку. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

«В ночь на 14 июня фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в одно из домовладений и нанёс спящему 12-летнему мальчику один удар ножом в область шеи, а затем скрылся», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что, услышав шум и увидев произошедшее, родственники ребёнка вызвали медиков и полицейских. Мальчика госпитализировали, ему продолжают оказывать медицинскую помощь.

В ведомстве сообщили, что личность фигуранта установили, его задержали. 31-летнему мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего и незаконном проникновении в жилище. В ходе допроса он признал вину.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня в Москве неизвестный напал на мужчину преклонного возраста и нанёс ему удар ножом «в область жизненно-важного органа». Тело убитого нашли на территории парка «Кусково» вблизи улицы 3-й Музейной. После изучения видеоматериалов обнаружили, что в момент происшествия рядом с жертвой преступления находились две несовершеннолетние внучки. В результате инцидента они не пострадали.

Девочки кидали камешки в озеро, когда неизвестный в грубой форме сделал им замечание. Пенсионер подошёл к мужчине, чтобы спросить, что случилось. Однако злоумышленник не стал разговаривать и нанёс мужчине ножевое ранение в область сердца, а после скрылся. Через некоторое время он явился в полицию с повинной.