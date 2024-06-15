Вашингтон, 15 июня, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Американская газета The New York Times 15 июня опубликовала, как утверждается, проект договора между Россией и Украиной от 15 апреля 2022 года, который стороны так и не подписали.

РИА Новости/Сергей Карпухин

Согласно проекту договора, Украина является нейтральным государством и обязуется не вступать ни в какие военные союзы и не размещать иностранные военные базы и контингенты на своей территории.

Гарантами безопасности Украины названы Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. При этом отмечается, что статус гаранта для Белоруссии не согласован с Киевом, а для Турции — с Москвой.

В одном из пунктов прописали гарантию со стороны Киева, что русский язык является официальным и функционирует наравне с украинским во всех органах власти и учреждениях страны.

Кроме того, Киев должен был осудить и запретить пропаганду идей нацизма, фашизма, неонацизма. По данным газеты, киевский режим отказался обсуждать эти статьи.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года немецкая газета Die Welt написала, что в 2022 году одной из причин отказа Украины от мирных переговоров с Россией якобы было требование сделать русский язык вторым государственным. По данным журналистов, в Стамбуле стороны были близки к заключению мирного соглашения, однако Украина не захотела сделать русский язык вторым государственным, отменить взаимные санкции, отказаться от исков в международные суды и законодательно запретить нацизм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Украина сорвала эти договорённости, заявил, что на переговорах в Стамбуле делегации двух стран парафировали документ, но Киев под давлением Лондона отказался продолжать работу над ним.

Президент Владимир Путин 17 мая заявил, что парафированный проект договора между Россией и Украиной, который согласовали на переговорах в Стамбуле, мог стать основой для урегулирования конфликта. Он напомнил, что проект документа подписал глава украинской делегации Давид Арахамия. Ни о каких других дополнительных условиях в нём речи не шло, в России о них никогда не слышали, добавил Путин.

Путин 17 июня 2023 года на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором учли различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Украинские власти отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, подчеркнул президент.