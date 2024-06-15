Москва, 15 июня, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Виктора Евтухова освободили от должности статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли в связи с переходом на другую работу, следует из распоряжения председателя правительства Михаила Мишустина.

РИА Новости/Владимир Астапкович Виктор Евтухов

«Освободить Евтухова Виктора Леонидовича от должности <…> в связи с переходом на другую работу», — следует из документа.

Евтухов с 2011 года занимал пост председателя Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. В том же году президент Владимир Путин назначил его заместителем министра юстиции. В 2012 году он стал замминистра промышленности и торговли.

Как сообщало ИА Регнум, Мишустин 15 мая назначил вице-премьера Дениса Мантурова председателем российской части межправительственной комиссии России и Китая по инвестиционному сотрудничеству.

В тот же день Путин подписал указ о включении Мантурова в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех». Вместе с ним в совет вошли помощник главы государства Алексей Дюмин и министр промышленности и торговли Антон Алиханов.