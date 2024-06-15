Будапешт, 15 июня, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Российские каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль завоевали золото чемпионата Европы в Венгрии на дистанции 200 метров.

TASS /Tamas Kovacs/MTI via AP Каноисты из России Алексей Коровашков и Иван Штыль

Спортсмены преодолели дистанцию за 37,438 секунды. Второе место заняли поляки Александер Китевский и Алексей Колядич (+0,320 секунды). Бронза у испанцев Мануэля Фонтана и Адриана Сиейро (+0,667).

Чемпионат Европы по гребле проходит в Сегеде с 12 по 16 июня. В апреле 2023 года Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских и белорусских спортсменов до турнира в нейтральном статусе.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года Российские спортсмены Габил Мамедов и Муслим Гаджимагомедов без боя завоевали золотые медали чемпионата Европы по боксу. Их соперники по финалу снялись с соревнований. Мамедов стал сильнейшим в категории до 63,5 кг, Гаджимагомедов — до 92 кг. Также сборная России стала победителем медального зачёта чемпионата Европы.

В феврале российский борец греко-римского стиля Сергей Семёнов завоевал золотую медаль в весовой категории до 130 кг на чемпионате Европы в Бухаресте. 28-летний Семёнов победил соперника из Турции 34-летнего Рызу Каяалпа со счётом 4:2. Турецкий спортсмен — трёхкратный призёр Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира и 12-кратный чемпион Европы.