Кёльн, Германия, 15 июня, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Сборная Швейцарии одержала победу над командой Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

ТАСС/AP Photo/Darko Vojinovic

В составе победителей голы забили нападающий Квадво Дуа на 12-й минуте, полузащитник Михел Эбишер на 45-й и форвард Брил Эмболо на 93-й. У проигравших отличился Барнабаш Варга на 66-й минуте.

Таким образом, сборная Швейцарии набрала три очка в группе А. Столько же у хозяев турнира — команды Германии.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня сборная Германии разгромила команду Шотландии со счётом 5:1 в стартовом матче чемпионата Европы. Первый гол турнира забил немецкий форвард Флориан Вирц.