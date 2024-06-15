Саратов, 15 июня, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Спасатели МЧС полностью потушили пожар на магистральном газопроводе в Татищевском районе в Саратовской области, сообщил начальник управления региональной безопасности областного правительства Юрий Юрин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Возникший ландшафтный пожар полностью ликвидирован, производится объезд территории для установления всех обстоятельств произошедшего», — написал он.

Юрин также сообщил, что пострадавших, по предварительной информации, нет. Он находится на месте происшествия по поручению губернатора области Романа Бусаргина.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на газопроводе в Саратовской области произошёл 15 июня. Пламя над трубопроводом поднималось на большую высоту. Бусаргин заявил, что, про предварительным данным, из-за аномальной жары произошла разгерметизация и это спровоцировало горение.

Подачу газа на повреждённом участке перекрыли, пожар вскоре локализовали, дожидаясь выгорания остатков топлива. Губернатор сообщил, что на борьбу с огнём прибыли все экстренные службы.