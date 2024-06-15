Париж, 15 июня, 2024, 17:53 — ИА Регнум. НАТО отказалось от предложенной президентом Владимиром Путиным предложением по мирному урегулированию конфликта на Украине из-за желания войны с Россией. Такое мнение 14 июня высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

TASS /AP Photo/Virginia Mayo

«Просто безумие! НАТО объявило, что отвергает мирное предложение, сделанное сегодня российским руководством», — написал он.

Филиппо отметил, что альянс также ответил Москве на это угрозами, заявив, что несколько сотен тысяч военных блока в состоянии высокой степени готовности.

«Они хотят войны!», — добавил политик и призвал западные страны к миру, а Францию — выйти из НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня на встреч с руководством Министерства иностранных дел Путин заявил о готовности России к мирным переговорам по украинском конфликту. Президент назвал условиями для этого полный вывод ВСУ из новых регионов России в границах, в которых они вошли в состав Украины, а также отказ киевского режима от вступления в НАТО.

Глава государства назвал ещё одним условием для переговоров отмену антироссийских санкций Запада. По словам Путина, Киев и Запад должны признать новые территориальные реалии и статус Крыма с Севастополем, а также ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России. При этом базовые соглашения по мирному разрешению конфликта нужно зафиксировать международными договорами, в которых пропишут права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, добавил российский лидер.

Позднее генсек НАТО Йенс Столтенбнерг заявил, что блок не считает мирным предложение Путина по разрешению конфликта Украина. Он отметил, что альянс продолжит поставлять оружие Киеву.

В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский назвал инициативу Путина «ультиматумом». По его мнению, российские войска якобы не прекратят наступление после выполнения Киевом условий Москвы.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 14 июня рассказал, что Путину доложили о реакции Киева и Запада на его мирную инициативу по Украине. Представитель Кремля уточнил, что президент назвал её предсказуемой.