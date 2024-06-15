Москва, 15 июня, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Счётная палата запустила анонимный опрос среди самозанятых, чтобы узнать об эффективности системы налогообложения, а также готовности платить увеличенный налог с учётом отчислений на пенсию.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Результаты будут использованы для улучшения режима налога на профессиональный доход», — говорится в опросе.

Палата планирует получить и обработать результаты исследования к ноябрю этого года. Цель опроса — получить обратную связь от плательщиков налога. Соответствующие анкеты уже разослали.

При этом представитель Счётной палаты в беседе с РБК отметил, что эксперимент с введением специального налогового режима для самозанятых продлится до 31 декабря 2028 года. До этого времени не допускается каких-либо изменений размера взносов.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня генеральный директор Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Исаевич сообщил, что количество субъектов МСП и самозанятых в апреле достигло в стране 6,5 млн и 10 млн соответственно. Он назвал этот показатель рекордным за всё время.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в апреле заявил, что в столице к началу марта количество самозанятых налогоплательщиков выросло до 1,6 млн человек. Только в январе их стало больше на 46 тысяч. За два первых месяца этого года самозанятые заработали 55 млрд рублей.

Госдума приняла закон о введении льготного налогового режима для самозанятых в декабре 2019 года. Они при регистрации могут платить 4% в случае оказания услуг или продажи товаров физлицам и 6% — если получают оплату от организаций. Доход в этом случае не должен превышать 200 тыс. рублей в месяц.