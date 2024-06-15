Киев, 15 июня, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Украинцы, проживающие за границей, после приезда на родину для постановки на воинский учет попадают в своеобразную ловушку, сообщил 15 июня представитель комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский в эфире издания NV.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Граждане Украины, которые <…> вернулись, сейчас попали фактически в своеобразную ловушку», — заявил он.

Как пояснил Вениславский, украинцы не могут выехать из страны обратно за рубеж и не могут встать на воинский учёт на Украине, потому что в стране у них нет зарегистрированного места жительства. Эту проблему обсудят в комитете для подготовки обращения в кабмин Украины и другие ведомства.

Согласно постановлению, военнообязанные на Украине должны вернуться в страну для постановки на воинский учёт до 16 июня.

Вениславский также рассказал, как на Украине за деньги избегают мобилизации. По его словам, за десятки тысяч долларов военнообязанный может избежать мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, новый закон о мобилизации действует на Украине с 18 мая. Документ предусматривает отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, а также ограничивает права для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, из-за принятия нового закона, фактически лишившего украинцев призывного возраста всех прав, уклонение мужчин от мобилизации на Украине достигло рекордных масштабов.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов 15 июня сообщил, что план по мобилизации вдвое повысили в трёх областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Усиление мобилизации, как заявил он, связано с низким морально-боевым духом в рядах ВСУ.