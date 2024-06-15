Лондон, 15 июня, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Супруга британского наследного принца Кейт Миддлтон прибыла на торжественную церемонию по случаю официального дня рождения короля Карла III. Это первое мероприятие, которое она посетила после публикации об обнаруженном у неё онкологическом заболевании. Мероприятие транслирует Sky News.

TASS /EPA/TOLGA AKMEN Кейт Миддлтон

Ранее 15 июня принцесса Уэльская на автомобиле прибыла в Букингемский дворец перед официальным появлением на публике.

Дворец она вместе с детьми покинула на карете и в составе торжественной процессии направилась на военный парад, который наблюдала с дворцового балкона. Сам Карл III, также страдающий от рака, тоже прибыл на карете, а не верхом. Не покидая её, он провёл традиционный осмотр войск. Сам парад монарх принял, находясь в деревянном кресле. Его сопровождала супруга Камилла.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня супруга британского принца Уильяма объявила о возможном выходе в свет и рассказала о своём самочувствии и борьбе с раком. Миддлтон подтвердила, что проходит лечение от рака и оно даёт положительные результаты, хотя до выздоровления и возврата к привычному ритму жизни ещё далеко.

С декабря прошлого года Миддлтон не показывалась на публике, что вызвало шквал предположений. Позднее появилась информация о том, что принцесса Уэльская перенесла плановую хирургическую операцию на брюшной полости в одной из клиник в Лондоне. Первые кадры с ней появились в марте 2024 года. В видеообращении она заявила о прохождении курса профилактической химиотерапии. По словам Кейт, рак выявили послеоперационные тесты.