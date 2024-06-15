Пекин, 15 июня, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В провинциях Цзянси и Фуцзянь на юго-востоке Китая прошли обильные ливни, с 15 по 19 июня остановилось движение ряда пассажирских поездов, сообщил телеканал CCTV.

Hangzhou.com.cn Железная дорога в Китае

Синоптики прогнозируют сильные дожди в некоторых частях на юге и востоке Цзянси и на севере Фуцзянь. Ожидаются также локальные грозы, сильный ветер. На северо-западе Фуцзянь возник риск наводнений.

Компания China Railway Nanchang Group объявила о третьем уровне аварийного реагирования в связи с риском наводнений на некоторых участках железных дорог Шанхай — Куньмин. Также на ряде участков объявили о четвёртом уровне реагирования.

Пассажиры, купившие билеты на отменённые поезда, смогут вернуть деньги в течение 30 дней.

Министерство водного хозяйства Китая в начале недели сообщило, что на юге страны из-за проливных дождей уровень воды во многих средних и малых реках может превысить опасную отметку. Сообщалось о ливнях в Цзянси, Фуцзяне, а также в провинции Гуандун и в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Ведомство провело 10 июня совещание для выработки мер реагирования на ливни и предотвращения последствий наводнений. Сутками ранее синоптики объявили в Чжэцзяне, Фуцзяне и Цзянси предупреждение жёлтого уровня из-за возможного схода горных потоков в некоторых районах.

Накануне, 14 июня, министерство водных ресурсов и китайская метеорологическая администрация совместно выпустили оранжевое предупреждение о наводнении и стихийном бедствии.

В Китае крупное наводнение произошло в июле 2021 года. Больше всего пострадала провинция Хэнань, где погибли 300 человек, порядка 50 жителей пропали без вести.