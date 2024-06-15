Москва, 15 июня, 2024, 14:09 — ИА Регнум. В парке «Яуза» 16 июня проведут первый открытый чемпионат Российской кинологической федерации (РКФ) «Кубок столицы» по аджилити, сообщил официальный портал мэра Сергея Собянина.

Татьяна Титаева ИА Regnum

Соревнования пройдут в рамках цикла мероприятий «Друг, спасатель, защитник». В рамках чемпионата собакам предстоит за определенное время пробежать дистанцию протяженностью 200 метров и преодолеть от 15 до 22 препятствий. Владелец выступит проводником, направляя действия питомца. Нельзя использовать съедобные поощрения или игрушки, касаться собаки или препятствия. Разрешают только жесты или голосовые команды.

Для участников подготовили две трассы в каждом из трёх классов сложности. Собак поделят по росту на четыре категории: «мини», «медиум», «интермедиум» и «макси». По результатам забегов в каждом классе вручат 12 призов. Организаторы предусмотрели квалификационные состязания для начинающих спортсменов.

Соревнования проведут с 11:00 до 18:00 в парке для кинологических и выставочных мероприятий на Кольской улице. На территории пространства площадью 13 тысяч квадратных метров разместили барьеры, тоннели, окопы, наклонные стенки для тренировок питомцев.

Участие в чемпионате примут более 70 пар. Посмотреть выступления смогут все желающие: для зрителей в кинологическом парке обустроено 170 мест. Если кто-то планирует посетить мероприятие с питомцем, необходимо иметь при себе ветпаспорт с отметками о прививках.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня в рамках проекта «Друг, спасатель, защитник» в столице прошли показательные выступления кинологической службы Министерства внутренних дел «Щенячий патруль». Гости увидели, как трёхмесячные щенки искали спрятанные предметы, занимались на тренажёрах и демонстрировали первые профессиональные навыки. Многие из них позволил получить метод бесконфликтной дрессировки, разработанный в кинологическом центре МВД.