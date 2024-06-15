Подгорица, 15 июня, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Вратарь английского футбольного клуба «Миллуолл», выступающий также за сборную Черногории, Матия Шаркич умер в возрасте 26 лет, сообщил 15 июня новостной портал Vijesti.

TASS /MAGO/Focus Images

По данным журналистов, футболисту стало плохо в квартире, где он остановился, в черногорском городе Будва, после чего он скончался. Издание не назвало причину смерти спортсмена.

Отмечается, что Шаркич еще 5 июня выступал в товарищеском матче со сборной Бельгии в Брюсселе, поразив болельщиков игрой. Но 9 июня он пропустил матч со сборной Грузии в Подгорице, где черногорская сборная уступила со счётом 1:3.

«Футбольный клуб «Миллуолл» опустошён. Все в команде выражают свои слова соболезнования семье и близким Матии», — прокомментировали смерть спортсмена в клубе, отказавшись давать комментарии и призвав уважать частную жизнь вратаря.

Шаркич начал взрослую футбольную карьеру в английском клубе «Астон Вилла» и в дальнейшем играл за ФК в Великобритании. Он переходил в «Вулверхэмптон», а также выступал за «Уиган», «Стратфорд», «Ливингстон», «Шрусбери», «Бирмингем» и «Сток». За «Миллуолл» он сыграл 33 матча, за сборную Черногории — девять.